Süper Lig ekibinden şok istatistik! Son 11 sezonda 23 kez hoca değiştirdi

2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas ile sözleşme imzalayan Kayserispor, o sezondan bugüne kadar geçen süreçte Hikmet Karaman ve Samet Aybaba ile ikişer kez olmak üzere, toplam 21 farklı teknik adamla çalıştı ve 23 kez görev değişikliği kararı aldı.