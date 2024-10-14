Süper Lig maçına yoğun ilgi: Saatlerce kuyrukta beklediler

Bilet almadan sıradan ayrılmayacaklarını dile getiren Erdem–Salih Demirci, “Biz Almanya’dan memleketimiz Samsun’a geldik. İnşallah Samsunspor’umuz kazanacak. Fenerbahçe maçında galibiyetten başka bir şey beklemiyoruz. Erkenden sıraya geldik. Bilet alana kadar ne kadar sürerse sürsün burada bekleyeceğiz. Ligi ilk 5 içerisinde bitirirsek bizim için güzel bir sezon olur. Çocukluğumuzdan beri Samsunspor’a sevgi besliyoruz. Yurt dışına çıkana kadar deplasman maçlarını bile kaçırmazdık. Samsunspor sevgisi bizim için tarif edilemez. Şu an yağmur yapması da bizi etkilemez. Biz ne yağmur, karlar gördük. Maçı kazanacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştular.