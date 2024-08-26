|
Spor

Süper Lig maçında skandal! Hakem Atilla Karaoğlan darbedildi mi?

10:54 - 26/08/2024 Pazartesi
Diğer

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı Hatayspor'u 3-2 yendi. Maçın devre arasında hakem Atilla Karaoğlan'ın, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin bir koruması tarafından darbedildiği ifade edildi.

1/ 6

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Antalyaspor - Hatayspor maçının ardından skandal bir iddia ortaya atıldı.





2/ 6

Antalyaspor'un 3-2'lik skorla kazandığı müsabakanın devre arasında maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın darbedildiği iddia edildi.



3/ 6

beIN Sports'un haberine göre; Antalyaspor - Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından fiziksel olarak darbedildiği belirtildi.





4/ 6

Yayıncı kuruluşun spikeri Cihan Erduran maçın ardından yaptığı konuşmada, devre arasında yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:


5/ 6

"Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada, hakem Atilla Karaoğlan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz."

6/ 6

Federasyondan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

#Atilla Karaoğlan
#Antalyaspor
#Hatayspor
10 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖF yaz okulu sınav sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak?