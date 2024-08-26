Süper Lig maçında skandal! Hakem Atilla Karaoğlan darbedildi mi?

"Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada, hakem Atilla Karaoğlan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz."