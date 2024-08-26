Süper Lig maçında skandal! Hakem Atilla Karaoğlan darbedildi mi?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı Hatayspor'u 3-2 yendi. Maçın devre arasında hakem Atilla Karaoğlan'ın, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin bir koruması tarafından darbedildiği ifade edildi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Antalyaspor - Hatayspor maçının ardından skandal bir iddia ortaya atıldı.
Antalyaspor'un 3-2'lik skorla kazandığı müsabakanın devre arasında maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın darbedildiği iddia edildi.
beIN Sports'un haberine göre; Antalyaspor - Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından fiziksel olarak darbedildiği belirtildi.
Yayıncı kuruluşun spikeri Cihan Erduran maçın ardından yaptığı konuşmada, devre arasında yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada, hakem Atilla Karaoğlan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz."
Federasyondan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.