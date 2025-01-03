Süper Lig’de dünden bugüne birçok yıldız futbolcunun gol sevinçleri futbolseverlerin hafızasına kazındı. Bafetimbi Gomis'in aslan yürüyüşü, Daniel Güiza'nın okçu sevinci, LuaLua'nın akrobatik taklaları ve Deivid de Souza'nın yengeç dansı... Bu anlar, taraftarların hafızasında yer etti, futbolun eğlenceli yüzünü gösterdi. İşte Süper Lig’de bir döneme damga vuran gol sevinçleri.
İRFAN CAN KAHVECİ
BAFETİMBİ GOMİS
DEİVİD DE SOUZA
FELİPE MELO
MBAYE DİAGNE
MAURO ICARDİ
STEPHEN APPİAH
KEREM AKTÜRKOĞLU
DANİEL GÜİZA
LOMANA LUALUA
SERDAR DURSUN
DİDİER DROGBA
DRİES MERTENS
SERHAT AKIN
CENK TOSUN - BABEL
MESUT ÖZİL
DANİEL STURRİDGE
GÖKHAN TÖRE
CRİSTİAN BARONİ
EN-NESYRİ