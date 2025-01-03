Süper Lig’de dünden bugüne birçok yıldız futbolcunun gol sevinçleri futbolseverlerin hafızasına kazındı. Bafetimbi Gomis'in aslan yürüyüşü, Daniel Güiza'nın okçu sevinci, LuaLua'nın akrobatik taklaları ve Deivid de Souza'nın yengeç dansı... Bu anlar, taraftarların hafızasında yer etti, futbolun eğlenceli yüzünü gösterdi. İşte Süper Lig’de bir döneme damga vuran gol sevinçleri.

1 /20 İRFAN CAN KAHVECİ

2 /20 BAFETİMBİ GOMİS

3 /20 DEİVİD DE SOUZA

4 /20 FELİPE MELO

5 /20 MBAYE DİAGNE

6 /20 MAURO ICARDİ

7 /20 STEPHEN APPİAH

8 /20 KEREM AKTÜRKOĞLU

9 /20 DANİEL GÜİZA

10 /20 LOMANA LUALUA

11 /20 SERDAR DURSUN

12 /20 DİDİER DROGBA

13 /20 DRİES MERTENS

14 /20 SERHAT AKIN

15 /20 CENK TOSUN - BABEL

16 /20 MESUT ÖZİL

17 /20 DANİEL STURRİDGE

18 /20 GÖKHAN TÖRE

19 /20 CRİSTİAN BARONİ