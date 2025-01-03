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Süper Lig’de bir döneme damga vuran gol sevinçleri

Süper Lig’de bir döneme damga vuran gol sevinçleri

15:193/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Süper Lig’de dünden bugüne birçok yıldız futbolcunun gol sevinçleri futbolseverlerin hafızasına kazındı. Bafetimbi Gomis'in aslan yürüyüşü, Daniel Güiza'nın okçu sevinci, LuaLua'nın akrobatik taklaları ve Deivid de Souza'nın yengeç dansı... Bu anlar, taraftarların hafızasında yer etti, futbolun eğlenceli yüzünü gösterdi. İşte Süper Lig’de bir döneme damga vuran gol sevinçleri.

İRFAN CAN KAHVECİ

BAFETİMBİ GOMİS

DEİVİD DE SOUZA

FELİPE MELO

MBAYE DİAGNE

MAURO ICARDİ

STEPHEN APPİAH

KEREM AKTÜRKOĞLU

DANİEL GÜİZA

LOMANA LUALUA

SERDAR DURSUN

DİDİER DROGBA

DRİES MERTENS

SERHAT AKIN

CENK TOSUN - BABEL

MESUT ÖZİL

DANİEL STURRİDGE

GÖKHAN TÖRE

CRİSTİAN BARONİ

EN-NESYRİ

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