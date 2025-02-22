Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 18'inci kez yabancıya emanet





Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbiler için daha önce 17 kez yurt dışından hakem getirildi.





1959'dan 1970'e kadar geçen 12 sezonda iki takım toplam 24 kez kozlarını paylaştı.

Bu maçların 7'sini Türk hakemler yönetirken, 17 müsabaka 9 farklı ülkeden hakemlere emanet edildi.





Her iki takımın 5'er galibiyet aldığı, Fenerbahçe'nin 18, Galatasaray'ın 14 gol attığı karşılaşmaların tarihleri ve hakemleri şöyle:











