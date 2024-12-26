Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 17. haftasının tamamlanmasıyla birlikte ilk devre sona erdi. Lider Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe’ye 8 puan fark atarak 44 puanla devreyi tamamladı. Fenerbahçe ise 36 puanla 2. sırada yer aldı. Bu haberimizde Süper Lig’de 8 puan ve üzeri geriden gelip şampiyon olan takımları derledik. İşte tarihe geçen geri dönüşler…
Süper Lig'in 2024/25 sezonu tüm hızıyla devam ederken lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını 8’e çıkarmayı başardı.
Bu farkın kapanıp kapanmayacağı ilerleyen maçlarda belli olacak. Süper Lig tarihine bakıldığında, geriden gelip şampiyonluk yaşayan takımların bulunduğu görülüyor.
Spor Arena’da yer alan habere göre, 1987-88 sezonunda 3 puanlı sisteme geçen Süper Lig'de, 8 ve daha yüksek puan farkından geri dönerek şampiyonluk ipini göğüsleyen 5 takım bulunuyor.
İşte o takımlar;
Spor Arena’da yer alan habere göre, 1987-88 sezonunda 3 puanlı sisteme geçen Süper Lig'de, 8 ve daha yüksek puan farkından geri dönerek şampiyonluk ipini göğüsleyen 5 takım bulunuyor.
1997/98 SEZONU: GALATASARAY - FENERBAHÇE
Fatih Terim önderliğindeki Galatasaray, 1997/98 sezonunda 16. hafta sonunda lider Fenerbahçe'nin 9 puan gerisindeydi. Ancak sezon sonunda büyük bir geri dönüşle şampiyon olmayı başardı.
2003/04 SEZONU: FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ
2003/04 sezonunda ilk yarıyı lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör Christoph Daum yönetiminde geri dönüşe imza atarak sezonu şampiyon olarak bitirdi.
2009/10 SEZONU: BURSASPOR - GALATASARAY / FENERBAHÇE
Lig tarihinin en büyük sürprizlerinden birinin yaşandığı 2009/10 sezonunda, Bursaspor 6. haftada Galatasaray'ın, 12. haftada ise Fenerbahçe'nin 8'er puan gerisindeydi. Ancak yeşil-beyazlı ekip sezon sonunda şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.
2010/11 SEZONU: FENERBAHÇE - TRABZONSPOR
2010/2011 sezonunda ilk yarıyı 43 puanla lider tamamlayan Trabzonspor'un 9 puan gerisinde, 3. sırada bulunan Fenerbahçe, ikinci yarıda 17 maçta 16 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sezon sonunda tarihi bir şampiyonluk elde etti.
2018/19 SEZONU: GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR
Fatih Terim’in "8 de kapanır 18 de, yeter ki biz kazanalım" sözleriyle tarihe geçen bu sezonda Galatasaray, 25. haftayı lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde tamamladı. Kalan haftalarda farkı kapatan sarı-kırmızılı ekip, 33. haftada evinde Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.