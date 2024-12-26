2018/19 SEZONU: GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR





Fatih Terim’in "8 de kapanır 18 de, yeter ki biz kazanalım" sözleriyle tarihe geçen bu sezonda Galatasaray, 25. haftayı lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde tamamladı. Kalan haftalarda farkı kapatan sarı-kırmızılı ekip, 33. haftada evinde Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.