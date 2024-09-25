Süper Lig'de haftanın en iyi 11'i belli oldu: Galatasaray’dan 2, Göztepe’den 3 futbolcu!

Süper Lig'de 6'ncı haftanın en iyi 11'i belli oldu. 6'ncı haftanın en iyi 11'inde bu hafta ezeli rakibi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'dan 2 oyuncu yer alırken, haftanın kapanış maçında evinde Kayserispor'u 3-0 yenen Göztepe'den ise 3 futbolcu listeye ismini yazdırdı. İşte Süper Lig'de 6'ncı haftanın en iyi 11'i…

1 /12 Comparisonator şirketinin yapay zeka puanlarına ve verilerine göre Süper Lig 6'ncı haftasının en iyi 11'i belli oldu.



2 /12 6'ncı haftanın en iyi 11'inde bu hafta ezeli rakibi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'dan 2 oyuncu yer alırken, haftanın kapanış maçında evinde Kayserispor'u 3-0 yenen Göztepe'den ise 3 futbolcu listeye ismini yazdırdı.

3 /12 GALATASARAY'DAN İKİ İSİM Derbide kalesinde 10 isabetli şut görmesine rağmen yediği tek golü penaltıdan yiyen Fernando Muslera haftanın en iyi 11'inde yer aldı.

4 /12 Galatasaray'ın bu sezon yeni transferi Gabriel Sara ise derbide kalitesini ortaya koydu. Takımının 3'üncü golünü kaydeden Gabriel Sara, attığı golü bir nevi kendisi inşa etti ve takımını rahatlatan golün sahibi oldu.

5 /12 EN ÇOK OYUNCU GÖZTEPE'DEN Juan, Isaac Solet ve Taha Altıkardeş ile haftanın 11'ine 3 isimle giren Göztepe, listeye en çok isim yazdıran takım oldu. Taraftarının önünde maça hızlı giren Göztepe'de stoper Taha Altıkardeş takımının ilk golünü attı ve savunmada rakip oyunculara geçit vermedi.



6 /12 Taha'nın attığı golde asist yapan Solet, orta sahada dinamikliği ile ortaya farkını koydu. Göztepe forması ile ilk golünü atan Brezilyalı golcü Juan'da haftanın 11'ine girmeye hak kazandı.



7 /12 MAXİMİN'İN ÇABASI YETMEDİ Derbide Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de ise haftanın 11'ine sadece Fransız kanat Maximin listeye ismini yazdırdı.



8 /12 Maçın başından beri rakip oyuncuları zorlayan Maximin, tüm çabasına rağmen takımına puan getiremedi ancak 6'ncı haftanın en iyi 11'inde yer almayı başardı.



9 /12 SON DAKİKA 3 PUANI ALAN BEŞİKTAŞ'TAN 2 İSİM Evinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçta ilk golün sahibi olan Rashica ve maçta 90 dakika forma giyen Masuaku haftanın 11'inde yer aldı.



10 /12 Ayrıca Milot Rashica, Comparisonator verilerine göre haftanın en iyi oyuncusu seçildi.

11 /12 SÜPER LİG’DE 6. HAFTANIN EN İYİ İLK 11’İ Comparisonator yapay zeka puanlarına göre haftanın en iyi 11'i şu şekilde;

