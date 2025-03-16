Süper Lig'de haftanın olayı: "Kendi kalemize gol atmalarını söyleyecektim"

Beşiktaş'ın, fair-play'i ve değerlerini korumak zorunda olduğunun altını çizen Norveçli teknik direktör maç sonunda yaptığı açıklamada, "Bu değerler, önemli. Oyuncular gol atmayı istiyorlar, tutkulular, heyecanlılar. Bugün o pozisyonda golü atsaydık, oyuncularıma kalemize gol atmalarını söylerdim. Kendi kalemize de golü atardık. Futbolu bu şekilde iyi yanlarıyla öne çıkarmalıyız, yükseltmeyiz" diye konuştu.



