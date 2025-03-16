Süper Lig'de haftanın olayı: "Kendi kalemize gol atmalarını söyleyecektim"

Süper Lig'de oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçının son bölümlerinde yaşanan bir an uzun süre konuşuldu. Siyah Beyazlıların teknik direktörü Solskjaer, maç sonunda o anlarla ilgili yaşananları anlattı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, TÜMOSAN Konyaspor maçında önemli bir fair play hareketine imza attı. Oyuncularının zaman kaybetmemek adına topu rakibe vermedikleri bir pozisyon sonrasında sinirlenen Norveçli teknik adam, oyuncularına ısrar etti ve topun rakibe verilmesini sağladı.
TÜMOSAN Konyasporlu futbolcuların zamana oynadığı düşüncesiyle hızlı bir şekilde oynayıp atak yapmak isteyen Beşiktaşlı futbolcular hocalarının isteğini geri çevirmedi ve belki de sezonun en dikkat çeken fair play hareketlerinden birine imza attı.
Beşiktaş'ın, fair-play'i ve değerlerini korumak zorunda olduğunun altını çizen Norveçli teknik direktör maç sonunda yaptığı açıklamada, "Bu değerler, önemli. Oyuncular gol atmayı istiyorlar, tutkulular, heyecanlılar. Bugün o pozisyonda golü atsaydık, oyuncularıma kalemize gol atmalarını söylerdim. Kendi kalemize de golü atardık. Futbolu bu şekilde iyi yanlarıyla öne çıkarmalıyız, yükseltmeyiz" diye konuştu.
Beşiktaş'ın kaybettiği maçta teknik direktör Solskjaer'in yaptığı bu hareketin sezonun Fair Play hareketine aday olacağı aktarılırken sezon sonunda başarılı teknik adama bu hamlesinden dolayı ödül verilebileceği belirtildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e teşekkür eden Recep Uçar, "Ole Gunnar Solskjaer hocaya teşekkürler. Kazanırken her şey mübah değil. Fair-Play'i elden bırakmamalıyız. Bir pozisyonda topun tekrar bize atılması konusunda ısrarla takımına seslendi. Teşekkür ederim ve kalan maçlarda onlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Siyah Beyazlılar, milli aranın ardından evinde lider Galatasaray'ı konuk edecek.