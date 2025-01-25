Süper Lig'de ilginç olay: Takım arkadaşını tokatladı kırmız kartı gördü

Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Kayserispor maçında yeşil sahalarda nadir görülen bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı futbolcu Bahoken, kendi takım arkadaşına yaptığı fiziki müdahale nedeniyle oyundan ihraç edildi. Bu olay 2021 yılında Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananları akıllara getirdi.
Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.
Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, 23. dakikada Kayserisporlu futbolcu Stephane Bahoken'e bir anda kırmızı kartını gösterdi.
Kimse kırmızı kartın neden çıktığını anlayamazken, yayıncı kuruluş Bahoken'in takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya tokat attığı görüntüyü ekrana getirdi.
Oyunun durduğu sırada Cardoso ile sözlü tartışmaya giren Kamerunlu futbolcunun, bir anda takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunması büyük şaşkınlığa neden oldu.
Bahoken, gördüğü bu kırmızı kart nedeniyle 22. haftadaki Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakacak.
2021 yılında Galatasaraylı futbolcular Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında benzer bir olay yaşanmıştı.
Marcao, Kerem'e fiziki saldırıda bulunarak kırmızı kart görmüştü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da Brezilyalı oyuncuya 8 maç men cezası vermişti.