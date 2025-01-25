Süper Lig'de ilginç olay: Takım arkadaşını tokatladı kırmız kartı gördü

Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Kayserispor maçında yeşil sahalarda nadir görülen bir olay yaşandı. Sarı-kırmızılı futbolcu Bahoken, kendi takım arkadaşına yaptığı fiziki müdahale nedeniyle oyundan ihraç edildi. Bu olay 2021 yılında Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananları akıllara getirdi.

1 /7 Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı.

2 /7 Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan, 23. dakikada Kayserisporlu futbolcu Stephane Bahoken'e bir anda kırmızı kartını gösterdi.

3 /7 Kimse kırmızı kartın neden çıktığını anlayamazken, yayıncı kuruluş Bahoken'in takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya tokat attığı görüntüyü ekrana getirdi.

4 /7 Oyunun durduğu sırada Cardoso ile sözlü tartışmaya giren Kamerunlu futbolcunun, bir anda takım arkadaşına fiziki müdahalede bulunması büyük şaşkınlığa neden oldu.

5 /7 Bahoken, gördüğü bu kırmızı kart nedeniyle 22. haftadaki Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakacak.

6 /7 2021 yılında Galatasaraylı futbolcular Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında benzer bir olay yaşanmıştı.

