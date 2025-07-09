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Süper Lig'de Rey Manaj sürprizi: Görüşmeler başlıyor

Süper Lig'de Rey Manaj sürprizi: Görüşmeler başlıyor

09:399/07/2025, Çarşamba
G: 9/07/2025, Çarşamba
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Sivasspor'da küme düşme üzüntüsü yaşayan golcü oyuncu Rey Manaj'da sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibi, devlerin de listesinde olan Arnavut golcü için teklif yapma kararı aldı.

1. Lig'e düşen Sivasspor'da Rey Manaj, takımdan ayrılabilir. Golcü oyuncunun takımıyla olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olsa da kendisine talip var.

Rey Manaj'ın ismi, geçmiş dönemde de birçok Süper Lig ekibiyle anılmıştı. Bu kez Süper Lig'in sürpriz takımı, Arnavut golcüyü kadrosuna katmak adına girişimlere başladı.

Fanatik'in haberine göre; Samsunspor, geçtiğimiz sezon Sivasspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Rey Manaj’ı kadrosuna katmak istiyor. 

Arnavut golcüye Beşiktaş ve Trabzonspor’un da ilgi gösterdiği ancak en somut adımı Samsunspor'un attığı bildirildi.

Karadeniz ekibinin, 28 yaşındaki oyuncu için Sivasspor ile temas kurmaya hazırlandığı aktarıldı.

Hücum hattına deneyimli ve skorer bir isim kazandırmayı hedefleyen Samsunspor, Avrupa kupaları için iddialı bir kadro oluşturma planı doğrultusunda Rey Manaj’ı listenin üst sıralarına aldı.

Samsunspor yönetimi, oyuncunun transferini kısa sürede tamamlamak istiyor. Tarafların önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. 

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