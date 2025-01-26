Süper Lig'de VAR skandalı: Gol kararı üç kez değişti

Çaykur Rizespor'un Adana Demirspor maçında bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyonda kararın üç kez değişmesi ise şaşkınlığa neden oldu.
Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor'u karşı karşıya getiren maçta Video Yardımcı Hakem skandalı yaşandı.
Karadeniz ekibinde Ali Sowe, Casper Hojer'in ceza sahası içerisinde gönderdiği topta fileleri havalandırdı.
Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda VAR incelemesi yapıldı.
İncelemenin ardından mücadelenin hakemi Çağdaş Altay, önce golü verdi ancak daha sonra devam eden inceleme kararı ile bu kez ofsayt olduğuna hükmetti.
Yayıncı kuruluş maçın hakemi Çağdaş Altay'ın VAR sistemindeki teknik hatadan dolayı önce golü verdiğini ancak daha sonra kararını değiştirdiğini ifade etti.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, üç kez değişen kararın ardından alkışlı protesto gerçekleştirdiği için sarı kart gördü.
Çaykur Rizespor - Adana Demirspor maçında VAR’da Portekizli hakem David Rafael Oliveira Da Silva bulunuyor.