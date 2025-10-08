Süper Lig'in en hırçın ve en centilmen takımları belli oldu

Gençlerbirliği en fazla kızaran takım





Gençlerbirliği, 2’si direkt ve 1’i de çift sarıdan olmak üzere 3 kırmızı kartla bu alanda listenin başında bulunuyor. Göztepe 2’si de çift sarıdan, Kasımpaşa 1’i direkt ve 1’i ikinci sarı karttan, Kocaelispor ise 2’si de direkt olmak üzere ikişer kez kırmızı kartla cezalandırıldılar.





Buna karşın Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Kayserispor da ligde henüz kırmızı kart görmeyen takımlar olarak dikkat çekti.