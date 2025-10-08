Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig'in en hırçın ve en centilmen takımları belli oldu

Süper Lig'in en hırçın ve en centilmen takımları belli oldu

16:358/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig’in ilk 8 haftasında en hırçın takım Gaziantep FK oldu. Gaziantep ekibinin futbolcuları 28 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Galatasaray ise 11 sarı kart ve 1 kırmızı kartla Fair Play sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından milli araya girildi. Söz konusu süreçte oynanan 70 maçtaki kart istatistikleri de belli oldu.

En hırçın Gaziantep GK


Ligin ilk 8 haftasında en fazla kart gören takım olarak Gaziantep FK dikkat çekti. Güneydoğu ekibinin oyuncuları 28 sarı kart ve 1 kez de direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Gaziantep FK’yi, 24 sarı kartla Kayserispor, 22 sarı kart ve 2 direkt kırmızı kartla Kocaelispor, 21’er sarı kartla da Çaykur Rizespor ile Eyüpspor takip etti.

En centilmen Galatasaray


Fair Play tablosunda ise ilk sırada Galatasaray var. Sarı-kırmızılılar, 11 sarı kart ve 1 direkt kırmızı kartla en centilmen takım konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların ardından Trabzonspor da 12 sarı kart ve 1 direkt kırmızı kartla ikinci sırada yer aldı.



Gençlerbirliği en fazla kızaran takım


Gençlerbirliği, 2’si direkt ve 1’i de çift sarıdan olmak üzere 3 kırmızı kartla bu alanda listenin başında bulunuyor. Göztepe 2’si de çift sarıdan, Kasımpaşa 1’i direkt ve 1’i ikinci sarı karttan, Kocaelispor ise 2’si de direkt olmak üzere ikişer kez kırmızı kartla cezalandırıldılar.


Buna karşın Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Kayserispor da ligde henüz kırmızı kart görmeyen takımlar olarak dikkat çekti.

#Süper Lig
#Galatasaray
#Gaziantep FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı duyurusu geldi mi? KPSS-2025/5 başvuru sonuç sorgulama ekranı