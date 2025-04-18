Talisca için Galatasaray iddiası gündeme bomba gibi düştü

Fenerbahçe’nin devre arasında Anderson Talisca’yı kadrosuna katması transferde büyük yankı uyandırmıştı. Transferin perde arkasında Galatasaray’ın da devrede olduğu ortaya çıktı. Ünlü menajer George Gardi, sarı-kırmızılıların Talisca için yaptığı görüşmeleri bizzat duyurdu. Detaylar haberimizde.
Menajer George Gardi, Galatasaray için çarpıcı bir Talisca itirafı yaptı. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Gardi'nin açıklamaları şöyle:
Birkaç farklı durumda, bunun olmasını engellemek için stratejiler kullandığımı kabul ediyorum. Morata örneğinde olduğu gibi.
"Galatasaray için transfer görüşmesi yaptığım oyuncularla Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini fark ettim. Örneğin Zaniolo ve Skriniar transferinde olduğu gibi.
Morata ve Milan kulübüyle olan görüşmemde herhangi bir finansal engel çıkmasını istemedim. Fenerbahçe'nin de aynı pozisyon için oyuncu aradığını biliyordum.
Bu yüzden, Talisca için Al Nassr kulübüyle ve oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek, Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiğini ve transferi sonuçlandırmak istediğini söyledim.
Yaptığım telefon görüşmelerinden birkaç gün sonra Talisca'yı transfer ettiler.
Ben de Abdullah Kavukcu'nun desteğiyle Morata ile gizli bir şekilde görüşmelere devam ettim."