Talisca müjdesi! Al Nassr'ın planı ortaya çıktı

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren ve transfer döneminde adı sık sık başta eski takımı Beşiktaş olmak üzere Türk takımlarıyla anılan Anderson Talisca hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr sezon sonunda kadrosunu güçlendirmek istiyor.
NTV Spor'un Portekiz basınından aktardığı haberde; Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yla sözleşme yenilemeyi planladığı ve gelecek sezon için daha rekabetçi bir kadro kurmak istediği belirtildi.
Haberde, Al Nassr'ın Anderson Talisca'yla yollarını ayırmayı planladığı ve yabancı kontenjanında yer açmak istediği ifade edildi.
Talisca'nın yerine başka bir yıldız ismin transfer edilmesinin planlandığı aktarılırken Al Nassr'ın listesindeki isimler arasında Sporting'in golcüsü Viktor Gyökeres'in yer aldığı kaydedildi.
Gyökeres'in kariyer planlamasının Avrupa'da olmasından dolayı bu transferin zor olduğu ancak yıldız oyuncunun Suudi Arabistan ekibinin listesinde bulunduğu belirtildi.