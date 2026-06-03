Tayfur Bingöl'ün özel plakası gündem oldu

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, bu kez performansıyla değil aracındaki detayla gündeme geldi. Tecrübeli futbolcunun özel plakası ve yerel basında yer alan rakam, sosyal medyada ilgi uyandırdı.
Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla futbolseverlerin ilgisini çekti.
33 yaşındaki oyuncunun kullandığı cipin plakası, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.
Deneyimli futbolcunun paylaştığı fotoğrafta, aracında kendi adını taşıyan "34 TAYFUR BİNGÖL 010" plakası yer aldı.
Tayfur Bingöl'ün, ismini ve soyadını içeren özel plakayı tercih etmesi sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Futbolcunun paylaşımı kısa sürede yayılırken, plakanın maliyetiyle ilgili iddialar da gündeme geldi.
Kocaeli yerel basınında yer alan haberlere göre, tecrübeli futbolcunun söz konusu özel plaka için yaklaşık 125 bin TL ödeme yaptığı öne sürüldü.