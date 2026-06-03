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Tedesco’nun ilk transferi Fenerbahçe’den: Takımın vazgeçilmezini istiyor

Tedesco’nun ilk transferi Fenerbahçe’den: Takımın vazgeçilmezini istiyor

13:533/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'deki görevine 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası son verilen teknik direktör Domenico Tedesco, yeni takımı Bologna'da ilk transfer hedefi olarak eski öğrencisini seçti. İşte Tedesco'nun istediği isim...

Fenerbahçe macerası geride bıraktığımız sezonun 4. haftasında Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Domenico Tedesco, 31. haftada alınan 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası kulübe veda etmişti.

La Repubblica Bologna’da yer alan habere göre Tedesco, Bologna'ya ilk transferini Fenerbahçe'den yapmak istiyor.

 İtalyan çalıştırıcının Jayden Oosterwolde'yi gözüne kestirdiği iddia edildi.


Oosterwolde geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıktı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi. 


2023'ten bu yana sarı-lacivertliler için top koşturan Oosterwolde'nin piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.


25 yaşındaki futbolcunun şu ana kadar 109 kez formasını giydiği Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi var.

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