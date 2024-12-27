TFF ve Kulüpler Birliği'yle görüşme yapıldı: İmza çoğunluğu sağlanırsa ligden çekilecekler

Başkanı Şahin Altunok, "Artık onlar da oynamak istemiyorlar ve kendilerine kulüp bulanlar birer, ikişer gidiyor. Tesisi zarar görmüş, stadı haftalarca açılmamış, depremin en ağır şekilde etkilediği şehrin takımı olma yükümlülüğü üzerinde bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü artık değil sahaya çıkmak, nefes bile alacak durumda değil. Bizim şansızlığımız iki büyük depremin ardında tam toparlandık dedikten sonra yeni depremlerle başa dönmemiz oldu. Buradan futbol kamuoyunun vicdanına sesleniyorum, tek derdimiz ligde haklarımızın saklı kalması şartıyla adaletin tecelli etmesi" dedi.