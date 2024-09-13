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Spor

TFF'den deplasman yasağı kararı: Beşiktaş taraftarları Trabzon'a gidecek mi?

18:16 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 18:19 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Trabzon İl Güvenlik Kurulu aldığı kararla deplasman seyircisinin alınmayacağını duyurmuştu. Seçim öncesi vaatlerinden bir olarak yasağın kaldırılmasını söyleyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu harekete geçti ve kararı değiştirdi. İşte detaylar...

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Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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Mücadele 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

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Trabzon İl Güvenlik Kurulu, bugün almış olduğu kararla birlikte Beşiktaş taraftarlarının deplasman tribününde yer almayacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerindeki vaatlerinden biri deplasman yasağı uygulamasını kaldırmak olan başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, harekete geçti.

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Hacıosmanoğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı arayıp deplasman yasağının kaldırılmasını rica etti. Vali, 'Kulüpler talep etti bu yasağı, geri çekerlerse kaldırırız' dediği öğrenildi.

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Beşiktaş taraftarları derbi için Trabzon'a gidebilecek. Resmi açıklama gün içerisinde yapılacak.

#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
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