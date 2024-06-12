Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Markus Gisdol’den boşalan teknik direktörlük görevine Thomas Reis’i getirdi. Kırmızı-beyazlı ekip Alman teknik adam Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Thomas Reis kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı? İşte detaylar.
Süper Lig ekibi Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"2024-25 Sezonu hazırlıklarını sürdüren kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile 1+1'lık sözleşme imzalamıştır.
Nuri Asan Tesisleri'mizde yapılan imza törenine Operasyon Direktörümüz ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan, Futbol Direktörümüz Fuat Çapa, İcra Komitesi Üyemiz Suat Çakır ve Mali İşler Direktörümüz Koray Yalçın katıldı."
İmza töreni sonrası konuşan Thomas Reis, "Samsun çok güzel bir şehir. Buraya geldiğim için mutluyum.
Stadyumu, tesisleri ve Samsunspor Futbol Akademisini gezdim, çok beğendim. Takımımızı başarıya taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.
Taraftarlarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Thomas Reis kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı?
İlk olarak 2009 yılında VfL Bochum’un altyapı takımlarında antrenörlük yapmaya başlayan Reis, burada genç oyuncuların gelişiminde önemli rol oynadı.
2011-2016 yılları arasında VfL Bochum’un U19 ve U23 takımlarında baş antrenör olarak görev aldı.
Thomas Reis, 2019 yılında VfL Bochum’un A takımının teknik direktörü olarak göreve başladı. Bochum’daki ilk sezonunda başarılı bir performans sergileyen Reis, takımının Bundesliga 2’de zirveye oynamasında büyük katkı sağladı.
2020-2021 sezonunda VfL Bochum, Thomas Reis yönetiminde Bundesliga 2 şampiyonu olarak Bundesliga’ya yükseldi. Bu başarı, Reis’in kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.
2022-2023 sezonunda Thomas Reis, Bundesliga’nın köklü kulüplerinden Schalke 04’ün başına geçti.
Schalke’de zor bir dönemde göreve gelen Reis, takımın düşme hattından kurtulması için büyük bir çaba sarf etti.
2023 yılında Thomas Reis, TSG Hoffenheim’ın teknik direktörü olarak göreve başladı. Hoffenheim'da göreve gelir gelmez takımın hücum oyununu geliştirmek ve savunma yapısını güçlendirmek için çeşitli taktiksel değişiklikler yaptı.
Hoffenheim’daki görev süresi boyunca takımı orta sıralarda tutmayı başaran Reis, burada da kendine has oyun felsefesini uygulamaya çalıştı.