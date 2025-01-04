Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin son dakikalarında yaşanan bir pozisyon, karşılaşmaya damga vurdu. Torreira'nın eline gelen top sonrasında Göztepe penaltı bekledi. Fakat hakem Alper Akarsu oyunu devam ettirdi. Peki, Torreira'nın pozisyonu penaltı mı? Eski hakemler ve yorumcular ne dedi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 2-1 kazandı ve namağlup lider olarak yoluna devam etti.
Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan bir pozisyon maçın önüne geçti.
Göztepe'de Silva'nın içeriye doğru çevirdiği top, Galatasaraylı oyuncu Torreira'nın eline geldi.
Bu pozisyonda Göztepe penaltı bekledi.
Fakat maçın hakemi Alper Akarsu, VAR'ı dinledikten sonra maçı devam ettirdi.
Bu pozisyon sosyal medyada da gündem olurken, eski hakemlerin ve yorumcuların pozisyon hakkındaki düşünceleri şu şekilde:
Deniz Ateş Bitnel: "Torreira'nın eline temas eden top penaltı olmalıydı. Her ne kadar elini kapatmaya çalışsa da halen vücuttan açık ve bariyer oluşturuyor."