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Trabzonspor - Alanyaspor maçı sonrası ortalık karıştı: Hüseyin Çimşir'e saldırı | VİDEO

Trabzonspor - Alanyaspor maçı sonrası ortalık karıştı: Hüseyin Çimşir'e saldırı | VİDEO

21:058/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanan maçın son düdüğünün ardından kavga çıktı. Çıkan arbedede Alanyaspor Atletik Performans Antrenörü Muharrem Uysal, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir'e arkadan saldırarak yere düşürdü. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor sahasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Son düdüğünün ardından saha içerisinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Alanyaspor'da bazı futbolcular, Simon Banza'ya tepki gösterdi ve sonrasında sözlü tartışma çıktı.

O esnada Alanyaspor Atletik Performans Antrenörü Muharrem Uysal, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir'e arkadan saldırarak yere düşürdü.

Maçın son düdüğün ardından yaşananlar:

#Trabzonspor
#Ziraat Türkiye Kupası
#Alanyaspor

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