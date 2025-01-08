Trabzonspor - Alanyaspor maçı sonrası ortalık karıştı: Hüseyin Çimşir'e saldırı | VİDEO

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanan maçın son düdüğünün ardından kavga çıktı. Çıkan arbedede Alanyaspor Atletik Performans Antrenörü Muharrem Uysal, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir'e arkadan saldırarak yere düşürdü. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor sahasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.
Son düdüğünün ardından saha içerisinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
Alanyaspor'da bazı futbolcular, Simon Banza'ya tepki gösterdi ve sonrasında sözlü tartışma çıktı.
O esnada Alanyaspor Atletik Performans Antrenörü Muharrem Uysal, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir'e arkadan saldırarak yere düşürdü.
Maçın son düdüğün ardından yaşananlar: