Trabzonspor-Sivasspor maçında ilginç anlar: Penaltı meselesini Nwakaeme çözdü

Trabzonspor-Sivasspor maçının 46. dakikasında kazanılan penaltının ardından kaleci Uğurcan Çakır, topu eline alarak penaltıyı kullanmak istedi. Futbolcuların arasında yaşanan kararsızlık ve teknik direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine Uğurcan, topu Simon Banza'ya bıraktı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 20. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer ilk yarıyı Batagov, Banza ve Ozan Tufan'ın attığı goller 3-0 önde tamamladı.
İkinci yarı hızlı başlayan Trabzonspor, 47. dakikada Edin Vişça'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı.
Kazanılan penaltı sonrası tribünlerde taraftarlar, "Uğurcan, Uğurcan" tezahüratı yaparak penaltıyı atmasını istedi.
Penaltı atmak için gelen Uğurcan Çakır, futbolcuların arasında yaşanan kararsızlık ve teknik direktörün isteği üzerine topu Banza'ya bıraktı.
Topun başına geçen Simon Banza, kaleci Nikolic'i geçemedi. Uğurcan Çakır, kaçan penaltının ardından takım arkadaşlarını motive etti.
Yaşanan o anlar: