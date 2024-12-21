Trabzonspor'da beklenmedik ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Kulübü, Hırvat kanat oyuncusu Mislav Orsic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, Hırvat kanat oyuncusu Mislav Orsic ile yollarını ayırdı.
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."
Bu sezon 8 maçta forma giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 asistlik performans sergiledi. Orsic, 2023-24 sezonunda İngiliz ekibi Southampton'dan 2.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.