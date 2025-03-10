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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Adaylar belli oldu

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Adaylar belli oldu

17:3810/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş'in göreve devam etmeyeceği açıklandı. Bordo-mavili kulüpte gerçekleşen ayrılık sonrası teknik direktör adayları belli oldu.

Trabzonspor Kulübü'nde alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevinden ayrıldığı açıklandı.

Yaşanan ayrılık sonrası yönetim, yeni teknik adam arayışlarına hız kesmeden başladı. Bordo-mavililerin listesinde yer alan teknik direktörler belli oldu.

TRABZONSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Arda Turan, Igor Tudor, Şota Arveladze ve Nuri Şahin teknik direktör adayları olarak belirlendi.

#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Şenol Güneş

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