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Juventus’tan sürpriz Kenan Yıldız kararı: Satılabilir!

Juventus’tan sürpriz Kenan Yıldız kararı: Satılabilir!

10:1419/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İtalya Serie A devi Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için bomba bir iddia gündeme geldi. İtalyan basını Juventus yönetiminin, orta sahaya yapılacak transfer takviyesi için kaynak oluşturacağı ve Kenan Yıldız'ı 35-40 milyon Euro'ya satabileceğini yazdı. Detaylar haberimizde.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.


Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus'ta Teknik Direktör Thiago Motta, Newcastle United forması giyen Sandro Tonali'yi takımda görmek istediğini Torino yönetimine bildirdi.


Motta'nın bu isteği doğrultusunda Juventus yönetimi, İtalyan orta sahaya kaynak yaratmak için Kenan Yıldız'ı 35-40 milyon Euro'ya satabilir.


Haberin detayında Kenan'ın satılmasında mantıklı noktalar olduğuna da değinildi.


Bunlardan birincisi, Kenan'ın büyük takımların ilgisini çekmesi olarak görülüyor. Bu durum, daha kolay bir satış ve daha yüksek bir bedelle transfer olmasını sağlayabilir.


İkincisi, Bayern Münih'ten Kenan Uıldız'ın bedelsiz transfer edilmesi sonrası ciddi bir kar sağlanacak olması.


Üçüncüsü, Forvet pozisyonlarında forma giyen oyuncuların mevcut performansı ve gelişimi. Conceiçao'nun yıldızlaşması, Nico Gonzalez'in yakın zamanda dönüşü, Weah ve Mbangula'nın güvenilirliği ve Adzic'in yükselişi, Yıldız'ın rolünü takım içinde azaltabilir.

Bu sezon 23 kez Juventus forması giyen Kenan Yıldız, çıktığı maçlarda 4 gol 5 asistlik katkıda bulundu.


Genç oyuncunun Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Juventus
#İtalya Serie A
#Kenan Yıldız

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