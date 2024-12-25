İtalya Serie A’da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu. İtalya basınında yer alan haberde Premier Lig devinin oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Haberde Serie A devinin 19 yaşındaki yıldız için istediği bonservis bedeli de açıklandı. İşte detaylar.
A Milli Futbol Takımı'nın ve Juventus'un yıldız futbolcularından Kenan Yıldız, transfer gündemine konu olmaya devam ediyor.
Milli futbolcu için Avrupa'nın birçok önemli takımı ilgisini belli ederken İtalya basınında Liverpool'un da devreye girdiği söylendi.
KENAN YILDIZ'IN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?
Corriero Dello Sport'ta yer alan habere göre; Liverpool, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor. Juventus ise milli futbolcu için en az 40 milyon Euro talep ediyor.
Öte yandan Juventus, Sandro Tonali'yi kadrosuna katmak istediği için Kenan Yıldız'ın transferine sıcak bakabilir.
KENAN YILDIZ JUVENTUS'TAN AYRILACAK MI?
Kenan Yıldız, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda, "Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?" sorusuna, "Juventus'ta çok mutluyum. Geleceğim burada.
Kendimi 5 yıl sonra da Juventus'ta görüyorum." şeklinde cevap vermişti.
Juventus'ta bu sezon 24 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
Genç oyuncunun, Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.