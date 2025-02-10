Kış transfer sezonun bitimine sayılı günler kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen takvime göre ara transfer döneminin kapanması için geri sayım başladı. Son günlerde transfer piyasası oldukça hareketli geçti. Birçok kulüp, kadrolarını güçlendirmek için son dakika transferlerine imza atıyor. Özellikle Süper Lig'de, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımların transfer gündemi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi gün, saat kaçta? İşte 2024-2025 kış transfer sezonu bitiş tarihi…

1 /8 Süper Lig’de heyecanla beklenen transfer dönemi sona eriyor.



2 /8 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kaldı.



3 /8 Son günlerde transfer piyasası oldukça hareketli geçti.



4 /8 Birçok kulüp, kadrolarını güçlendirmek için son dakika transferlerine imza atıyor.



5 /8 Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük takımlar transferin son gününe kadar çalışmalarını sürdürüyor.



6 /8 Transfer sezonunun bitmesiyle birlikte, kulüpler ligin ikinci yarısına hazırlanacak.



7 /8 Transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi gün, saat kaçta? Transfer sezonu, 11 Şubat 2025 tarihinde, yani Salı günü saat 23:59'da sona erecek.

