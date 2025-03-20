Transfermarkt oyuncuların piyasa değerlerini güncelledi: Yıldız oyuncu da büyük düşüş

Transfermarkt, Süper Lig'de mücadele eden futbolcuların piyasa değerini güncelledi.
Transfermarkt, Süper Lig'de mücadele eden futbolcuların piyasa değerini güncelledi. İşte oyuncuların yeni değerleri:
Amrabat 22 milyon eurodan 20 milyon euroya geriledi.
Gedson Fernandes'in piyasa değeri 17 milyon eurodan 18 milyon euroya çıktı
Barış Alper Yılmaz'ın 20 milyon euroluk piyasa değeri sabit kaldı.
Simon Banza'nın değeri 15 milyon euroda sabit kaldı.
Semih Kılıçsoy'un değeri 15 milyon eurodan 14 milyon euroya geriledi
Szymanski'nin değeri 17 milyon euro olarak sabit kaldı.
İsmail Yüksek'in değeri 14 milyon eurodan 12 milyon euroya geriledi.
Rafa Silva'nın değeri 12 milyon eurodan 10 milyon euroya geriledi.
Davinson Sanchez'in değeri 19 milyon euro olarak sabit kaldı.
Yusuf Akçiçek, değerine 5.350 milyon € eklenerek toplam 5.5 milyon € seviyesine ulaştı.
Icardi'nin değeri 13 milyon eurodan 11 milyon euroya geriledi.
Talisca'nın değeri 12 milyon eurodan 11 milyon euroya geriledi.
Uğurcan Çakır'ın değeri 8 milyon euro olarak sabit kaldı
Carlos Cuesta'nın değeri 5 milyon eurodan 8 milyon euroya yükseldi.
Ernest Muci 12 milyon eurodan 11 milyon euroya düştü.
Batista Mendy'nin değeri 10 milyon euroda sabit kaldı.
İrfan Can Kahveci'nin piyasa değeri 9.5 milyon eurodan 8 milyon euroya geriledi.
Keny Arroyo'nun değeri 4 milyon eurodan 7 milyon euroya yükseldi.
Yunus Akgün'ün piyasa değeri 11 milyon eurodan 12 milyon euroya yükseldi.
Milan Skriniar'ın piyasa değeri 15 milyon euro olarak sabit kaldı.
Diego Carlos'un piyasa değeri 11 milyon euro olarak sabit kaldı.
Berke Özer'in değeri 3.5 milyon eurodan 5 milyon euroya yükseldi.
İrfan Can Eğribayat'ın piyasa değeri 1 milyon eurodan 2.5 milyon euroya yükseldi.
Abdülkerim Bardakcı'nın değeri 7.5 milyon eurodan 7 milyon euroya düştü.
Romulo'nun değeri 3.7 milyon eurodan 7 milyon euroya yükseldi.
Gabriel Sara 23 milyon euroda 22 milyon euroya geriledi.
Fred'in piyasa değeri 13 milyon eurodan 12 milyon euroya geriledi.
Lucas Torreira'nın piyasa değeri 15 milyon eurodan 13 milyon euroya geriledi
Alvaro Morata'nın değeri 13 milyon euro olarak sabit kaldı.
Victor Osimhen'in piyasa değeri 75 milyon €’dan 70 milyon €’ya düştü.
Youssef En-Nesyri’nin değeri 2 milyon € artarak 24 milyon € seviyesine çıkarıldı.