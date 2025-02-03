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Tümer Metin'den çarpıcı Galatasaray yorumu: Puan farkı yok

Tümer Metin'den çarpıcı Galatasaray yorumu: Puan farkı yok

09:523/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek lider Galatasaray'la puan farkını 3'e düşürdü. Mücadeleyi değerlendiren Tümer Metin, Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu.

Ünlü yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının ardından TV100 ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

Metin, Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla ilgili çarpıcı bir tahmin yaptı. Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:

"Antep'te başlama vuruşundan önce puan farkı yok. Şu anda 0 puanda. Matematiği doğru yapalım. Ben haftalardır söylüyorum puan puana şu anda Fenerbahçe ile Galatasaray."

"Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa RAMS Park'ta kazanmak zorunda, bitti. RAMS Park'a 3 yazdığın dakika şu anda puan farkı yok. Yarın Antep'te maç puan puana başlıyor. Galatasaray kazanırsa 3 puan önde olacak."

"Haftalar sonra Galatasaray stres altında başlayacak. Yorgun dönüyor, hafta içinden kırılmış dönüyor. Eksikleri var. Antep içeride iyi, gerisini sen düşün artık."

"Puan kaybı bekliyorum. Bunu bir temenniyle söylemiyorum. Kağıt üzerindeki durumlara bakıyorum."

#Galatasaray
#Tümer Metin
#Fenerbahçe

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