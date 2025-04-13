Tümer Metin'den çarpıcı sözler: Derbide 10 gol yese bu kadar utanmazdım

"Makam size sahip olduklarınızdan dolayı verilir, yeteneklerinizle verilir ama sürdürmek tamamen sizin elinizde. Bana ne Türkiye'nin ilk 100'ünde zenginseniz, bana ne eski kulüp başkanıysanız. Ne oldu taraftarın sloganı 'Efendi Beşiktaş' bu mu! Galatasaray ve Fenerbahçe 10 gol atsa bu kadar utanç duymazdım."