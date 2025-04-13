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Tümer Metin'den çarpıcı sözler: Derbide 10 gol yese bu kadar utanmazdım

Tümer Metin'den çarpıcı sözler: Derbide 10 gol yese bu kadar utanmazdım

10:0813/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin'in gündeminde ise divan kurulunda yaşanan kavga vardı. Metin, eski başkan Hasan Arat'ın yumruklu saldırıya uğradığı olayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Beşiktaş eski başkanı Hasan Arat, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün yumruklu saldırısına uğramıştı.

Eski bir Beşiktaşlı futbolcu olan Tümer Metin, divan kurulunda yaşanan kavgayı TV100'de değerlendirdi. İşte Metin'in olay hakkındaki yorumları:

"Ortada iki tane başkan var Beşiktaş'ın sevk ve idaresinden sorumlu. Gelecek nesillere örnek olacak mirası devralmış, ondan sonra mirası gelecek nesillere bırakacak iki başkandan bahsediyoruz."

"Biri zamanında başkanlık yapmış, Sayın Tevfik Bey de hala Divan Kurulu Başkanı. Biri babam yaşında bir saygısızlık etmek istemem haddim değil, ötekinin de sporcu geçmişi var."

"Biri yaşına istinaden yapmaması lazım, öteki sporcu geçmişine istinaden. Geçtim isminin önüne eklenen sıfatı. Sporcu geçmişi nedeniyle yapmaması lazım Hasan Arat'ın da."

"İkisi de başkandı bu saatten sonra başkanlar mı bilmiyorum. Kimin gözünde başkanlar orası tartışılır. Bence 'bey' bile değiller artık."

"Makam size sahip olduklarınızdan dolayı verilir, yeteneklerinizle verilir ama sürdürmek tamamen sizin elinizde. Bana ne Türkiye'nin ilk 100'ünde zenginseniz, bana ne eski kulüp başkanıysanız. Ne oldu taraftarın sloganı 'Efendi Beşiktaş' bu mu! Galatasaray ve Fenerbahçe 10 gol atsa bu kadar utanç duymazdım."

"Lafa geldi mi 'Tümer, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gitti' olur, 'hain' olur. Sizin yaptıklarınız size yakışıyorsa benim gördüğüm eğitim bana kalsın."

#Beşiktaş
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