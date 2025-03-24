Tümer Metin'den şaşkına çeviren iddia: Milli Takım'a gelsin Dünya Kupası'nı alırız

Futbol yorumculuğu yapan eski milli futbolcu Tümer Metin, Macaristan-Türkiye maçı sonrası yaptığı yorumla sosyal medyada gündem oldu.
A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında deplasmanda Macaristan’ı 3-0 mağlup etti.
Ay-yıldızlılar, bu sonuçla 2018 yılında düzenlenmeye başlanan Uluslar Ligi’nde ilk kez A Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi.
Macaristan-Türkiye maçı sonrası Tümer Metin'den sosyal medyada gündem olan bir yorum geldi.
TV100'deki programda Tümer Metin'e, Icardi, Osimhen, En-Nesyri, Dzeko ve Immobile seçenekleri sunularak "Bunlardan hangisini A Milli Takım'a alırsın?" sorusu yöneltildi.
Tümer Metin bu soruya "Tartışmasız Mauro Icardi" cevabını verirken, "Icardi şu anda Türkiye'nin santrforu olsun, Dünya Kupası'nı bile kazanabiliriz. Bu kadar da iddialı söylüyorum" ifadelerini kullandı.
Tümer Metin'in En Nesyri için "Kadroya bile çağırmam" demesi ise dikkati çekti.