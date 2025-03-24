Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tümer Metin'den şaşkına çeviren iddia: Milli Takım'a gelsin Dünya Kupası'nı alırız

Tümer Metin'den şaşkına çeviren iddia: Milli Takım'a gelsin Dünya Kupası'nı alırız

11:1824/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol yorumculuğu yapan eski milli futbolcu Tümer Metin, Macaristan-Türkiye maçı sonrası yaptığı yorumla sosyal medyada gündem oldu.

A Milli Takımımız UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında deplasmanda Macaristan’ı 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, bu sonuçla 2018 yılında düzenlenmeye başlanan Uluslar Ligi’nde ilk kez A Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi.

Macaristan-Türkiye maçı sonrası Tümer Metin'den sosyal medyada gündem olan bir yorum geldi.


TV100'deki programda Tümer Metin'e, Icardi, Osimhen, En-Nesyri, Dzeko ve Immobile seçenekleri sunularak "Bunlardan hangisini A Milli Takım'a alırsın?" sorusu yöneltildi.


Tümer Metin bu soruya "Tartışmasız Mauro Icardi" cevabını verirken, "Icardi şu anda Türkiye'nin santrforu olsun, Dünya Kupası'nı bile kazanabiliriz. Bu kadar da iddialı söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Tümer Metin'in En Nesyri için "Kadroya bile çağırmam" demesi ise dikkati çekti.

#A Milli Takım
#Tümer Metin
#Mauro Icardi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Huawei, Dikey Katlanabilen Telefonu Pura X'i Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı