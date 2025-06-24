Türk futbolunun asırlık çınarı batıyor: Logosuna bile haciz geldi

Vahdettin Heyal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Haciz işlemi başlatan antrenörle tüm pazarlığı bizzat ben yaptım. Kendisine 35 bin TL peşin, 35 bin TL 9 ay taksitle olmak üzere toplam 350 bin TL teklif ettim. Dosya borcunun 790 bin TL olduğunu, Altay'ı çok sevdiği için 200 bin TL indirim yapıp 590 bin TL ödenirse haciz işlemini durduracağını söyledi. İcra işlemi 473 bin TL üzerinden açıldı. Armamız üzerinden devam eden 5 ayrı haciz işlemi var ve avukatlarım bu dosyalarla özel ilgileniyorlar. Bilirkişi raporuna itiraz edeceğiz, dava 3-4 yıl sürer" dedi.