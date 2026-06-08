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Türk futbolunun asırlık çınarında deprem! 103 yıllık kulüp resmen satılıyor: Kadroda sadece 13 kişi kaldı…

Türk futbolunun asırlık çınarında deprem! 103 yıllık kulüp resmen satılıyor: Kadroda sadece 13 kişi kaldı…

15:318/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türk futbolunun en köklü çınarlarından biri olan ve yetiştirdiği dünya çapındaki yıldızlarla "futbolcu fabrikası" olarak anılan 103 yıllık Altınordu Kulübü, tarihi bir dönüm noktasının eşiğinde.

TFF 2. Lig temsilcisi Altınordu'da takımın yarışmacı haklarını devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek 11 futbolcu ile yollarını 1 ay erken ayırdı. 


İzmir temsilcisinde Abdullah Balıkuv, Ali Ceylan, Berat Kalkan, Eren Tokat, Gökhan Süzen, Hamza Küçükköylü, İsmail Güven, Kerim Avcı, Sadi Karaduman, Selahattin Çankırlı, Yavuz Buğra Boyar'ın 30 Haziran'da sona erecek kontratları 31 Mayıs'ta karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirildi.


Kırmızı-lacivertlilerde kiralık oynayan Mitatcan Erdoğan'ın yanı sıra amatör lisansla mücadele eden Yılmaz Özeren, Eren Altıntaş ve Arda Mutlu da yuvadan uçtu. 


Kadrosunda sözleşmeli 13 futbolcusu bulunan Altınordu'da Başkan Özkan'ın erken fesih hamlesi yatırımcı bulma konusunda mesafe alındığı izlenimi yarattı. Altınordu'ya Ankara'dan bir grubun talip olduğu iddia edilmişti.


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