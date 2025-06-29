Türk futbolunun köklü kulübü susuz kaldı: Acil yardım çağrısı yapıldı

Bir dönem Süper Lig'de boy gösteren Türk futbolunun köklü kulübü zor günler yaşıyor. FIFA tarafından verilen cezaların ardından su sıkıntısı yüzünden antrenman sahası da kurumaya başladı. Başkan acil yardım çağrısı yaptı.
Türk futbolunun köklü kulübü Denizlispor, zor günler yaşamaya devam ediyor.
59 yıllık tarihinde ilk kez amatör lige düşen Denizlispor'da yabancı futbolculara verilen 12 puan silme cezasının ardından su sıkıntısı yüzünden antrenman sahası da kurumaya başladı. Denizlispor Başkanı Fatih Aslan Kazancı acil yardım çağrısı yaptı.
'Değirmen döndürmeye çalışıyoruz'
"Taşıma su ile değirmen döndürmeye çalışıyoruz. İmkan olmayınca elimizden bu kadar geliyor. Şehrin değerine sahip çıkmıyorlar. Sulama işini dahi çözemiyoruz."
'Acil yardım bekliyoruz'
"Su bile temin edemiyoruz. Kimse ilgilenmiyor. Denizlispor kökten yok edilmeye mi çalışılıyor? Böyle bir durum varsa onu da bilelim, bize söylesinler. Şehri yönetenlerden tesisin en azından sulaması için acil yardım bekliyoruz."