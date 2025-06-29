Türk futbolunun köklü kulübü susuz kaldı: Acil yardım çağrısı yapıldı

'Acil yardım bekliyoruz'

"Su bile temin edemiyoruz. Kimse ilgilenmiyor. Denizlispor kökten yok edilmeye mi çalışılıyor? Böyle bir durum varsa onu da bilelim, bize söylesinler. Şehri yönetenlerden tesisin en azından sulaması için acil yardım bekliyoruz."