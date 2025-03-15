Galatasaray’ın para ödülü 17,61 milyon euro





Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında dahil oldu ve Young Boys ile eşleşti.





İsviçre temsilcisine her iki maçta da yenilerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen sarı-kırmızlı ekip, yaklaşık 40 milyon euroluk para ödülünü de kaybetti.





Şampiyonlar Ligi’ni kıl payı kaçıran Galatasaray, bir anlamda "teselli ödülü" diyebileceğimiz 4,29 milyon euroyu kasasına koydu ve yoluna Avrupa Ligi’nde devam etti.





Lig etabını 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14. sırada tamamlayan Cim-Bom, AZ Alkmaar ile eşleştiği son 16 turu play-off etabında Avrupa defterini kapattı.





Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi’ne katılımından 4,31 milyon euro, ligde elde ettiği puanla 1,95 milyon euro, ligdeki derecesiyle 2,2 milyon euro ve son 16 turu play-off turu oynamasıyla 0,3 milyon euro kazandı.





Galatasaray, UEFA’nın "Değer Sütunu" olarak adlandırdığı, takımların 5 ve 10 yıllık katsayı puanlarıyla yayın havuzundaki gelire göre şekillendireceği kalemden de 4,56 milyon euro elde edecek.



















