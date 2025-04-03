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A Milli Takım’dan FIFA’da yükseliş: Dünya sıralaması güncellendi

A Milli Takım’dan FIFA’da yükseliş: Dünya sıralaması güncellendi

11:553/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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FIFA dünya klasmanında A Milli Futbol Takımımızın sıralaması değişti. UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen ay-yıldızlılar bir basamak daha yükseldi. Peki, Türkiye FIFA Dünya sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte detaylar.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 27. sırada yer aldı.


Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre play-off'larda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselen Türkiye, 14,23 puan kazandı. Ay-yıldızlılar, 1551,47 puana ulaşarak İsveç'i geçti ve 27. basamağa çıktı.


Elemelerde Uruguay'ı 1-0 ve Brezilya'yı 4-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Arjantin'in zirvedeki yeri değişmedi.


İspanya'nın Fransa'yı geçerek ikinciliğe yerleştiği listede Hollanda ise Portekiz'i geride bıraktı ve 6. sıraya yükseldi.


Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Temmuz'da açıklanacak.

Sıra Takım Puan Değişim

1 Arjantin 1886,16 -

2 İspanya 1854,64 +1

3 Fransa 1852,71 -1

4 İngiltere 1819,2 -

5 Brezilya 1776,03 -

6 Hollanda 1752,44 +1

7 Portekiz 1750,08 -1

8 Belçika 1735,75 -

9 İtalya 1718,31 -

10 Almanya 1716,98 -

#Fıfa Dünya Sıralaması
#Türkiye
#UEFA Uluslar Ligi

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