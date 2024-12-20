Türkiye Kupası yeni formatında gruplara katılım hakkı elde eden 24 takım lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrıldı ve her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturdu.





Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.