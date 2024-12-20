Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de rakipleri belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan organizasyon kulüp yetkililerinin katılımı ile düzenlendi.
Türkiye Kupası yeni formatında gruplara katılım hakkı elde eden 24 takım lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrıldı ve her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturdu.
Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
İşte kura çekimi sonrası oluşan gruplar
A Grubu: Trabzonspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Karagümrük, İskenderunspor
B Grubu: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, İstanbulspor, Erzurum FK
C Grubu: Galatasaray, Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, Eyüpspor, Çorum FK, Boluspor
D Grubu: Beşiktaş, Sivasspor, Antalyaspor, Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor
Beşiktaş'ın rakipleri: Sivasspor (D), Kırklarelispor, Antalyaspor (D)
Trabzonspor'un rakipleri: Alanyaspor, İskenderunspor (D) Çaykur Rizespor
Fenerbahçe'nin rakipleri: Kasımpaşa (D), Erzurum FK, Gaziantep FK (D)
Galatasaray'ın rakipleri: Başakşehir, Boluspor (D), TÜMOSAN Konyaspor
Grup aşamasında ilk maçlar 7-8-9 Ocak tarihinde oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Çeyrek final ve yarı final maçları nisan ayında, final ise 14 Mayıs 2025’te oynanacak.
A Grubu fikstürü
B Grubu fikstürü
C Grubu fikstürü
D Grubu fikstürü