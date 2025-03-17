A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. 20 Mart Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşma EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki, Türkiye Uluslar Ligi'nde Macaristan’ı yenerse ne olur? İşte sorunun cevabı.
A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan’ı konuk ediyor. 20 Mart Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Rövanş maçı ise 23 Mart Pazar günü oynanacak. Milli Takım Macaristan’a karşı oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Ay-yıldızlılar rakibini son olarak 2007 yılında Avrupa Şampiyonası’nda mağlup etti.
Türkiye Uluslar Ligi'nde Macaristan’ı yenerse ne olur?
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı eleyip geçerse, B Ligi'nden A Ligi'ne yükselecek. Bu, milli takımın Avrupa'nın en iyi ulusal takımlarıyla (Fransa, İspanya, Almanya gibi) mücadele etme şansını yakalayacağı anlamına geliyor.
Ayrıca, bu başarı 2026 Dünya Kupası elemeleri öncesi moral ve prestij kazandıracak, FIFA sıralamasında da yukarı tırmanmamızı sağlayacak.
20 Mart'taki ilk maç evimizde, 23 Mart'taki rövanş deplasmanda; iki maçın toplamında üstünlük sağlarsak, A Ligi’ne yükselmiş olacağız.