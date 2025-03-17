A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. 20 Mart Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşma EXXEN ve TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki, Türkiye Uluslar Ligi'nde Macaristan’ı yenerse ne olur? İşte sorunun cevabı.

1 /5 A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan’ı konuk ediyor. 20 Mart Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşma TV 8 ekranlarından naklen yayınlanacak.



2 /5 Rövanş maçı ise 23 Mart Pazar günü oynanacak. Milli Takım Macaristan’a karşı oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Ay-yıldızlılar rakibini son olarak 2007 yılında Avrupa Şampiyonası’nda mağlup etti.



3 /5 Türkiye Uluslar Ligi'nde Macaristan’ı yenerse ne olur?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı eleyip geçerse, B Ligi'nden A Ligi'ne yükselecek. Bu, milli takımın Avrupa'nın en iyi ulusal takımlarıyla (Fransa, İspanya, Almanya gibi) mücadele etme şansını yakalayacağı anlamına geliyor.



4 /5 Ayrıca, bu başarı 2026 Dünya Kupası elemeleri öncesi moral ve prestij kazandıracak, FIFA sıralamasında da yukarı tırmanmamızı sağlayacak.

