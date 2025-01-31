UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz dün akşam 8. hafta maçlarını oynayarak lig aşamasını tamamladı. Beşiktaş deplasmanda Twente’ye 1-0 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. Fenerbahçe ise deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak 10 puanla 24. sırada yer aldı ve play-off turuna kaldı. Galatasaray deplasmanda Ajax’a 21- mağlup oldu ve 26 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Sarı-kırmızılılar 13 puanla 14.sırada yer aldı. Galatasaray’ın play-off turunda muhtemel rakipleri Midtjylland ve AZ Alkmaar oldu. Fenerbahçe’nin ise muhtemel rakipleri Bodo/Glimt ve Anderlecht oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları ne zaman oynanacak, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maçları ne zaman? İşte detaylar.

1 /10 UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından Beşiktaş turnuvaya veda etti.



2 /10 Galatasaray ve Fenerbahçe ise yoluna play-off turunda devam edecek.



3 /10 Sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda Midtjylland veya AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.



4 /10 Bu turu geçmesi halinde ise Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham ile eşleşecek.



5 /10 Sarı-lacivertliler, play-off aşamasında Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile mücadele edecek.



6 /10 Fenerbahçe, bu turu geçerse son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile karşılaşacak.



7 /10 UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN? UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16'ya yükselecek.



8 /10 9 ile 24. sıra arasında yer alan 16 takım ise üst tur için play-off oynayacak.



9 /10 Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

