UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimiz dün akşam 8. hafta maçlarını oynayarak lig aşamasını tamamladı. Beşiktaş deplasmanda Twente’ye 1-0 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. Fenerbahçe ise deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak 10 puanla 24. sırada yer aldı ve play-off turuna kaldı. Galatasaray deplasmanda Ajax’a 21- mağlup oldu ve 26 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Sarı-kırmızılılar 13 puanla 14.sırada yer aldı. Galatasaray’ın play-off turunda muhtemel rakipleri Midtjylland ve AZ Alkmaar oldu. Fenerbahçe’nin ise muhtemel rakipleri Bodo/Glimt ve Anderlecht oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları ne zaman oynanacak, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin maçları ne zaman? İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından Beşiktaş turnuvaya veda etti.
Galatasaray ve Fenerbahçe ise yoluna play-off turunda devam edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, play-off turunda Midtjylland veya AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.
Bu turu geçmesi halinde ise Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham ile eşleşecek.
Sarı-lacivertliler, play-off aşamasında Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile mücadele edecek.
Fenerbahçe, bu turu geçerse son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile karşılaşacak.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16'ya yükselecek.
9 ile 24. sıra arasında yer alan 16 takım ise üst tur için play-off oynayacak.
Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025