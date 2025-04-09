UEFA Devler Ligi'ndeki tarihi değişiklikten vazgeçti!

Ligde 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan takımlardan ise sekizi, oynanan play-off maçlarının ardından adını bir üst tura yazdırdı. NTV Spor'da yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın ilk kez uygulandığı sezonda UEFA, gelecek yıllarda geçerli olabilecek bir değişikliği düşünse de onay çıkmadı.