UEFA Merih Demiral'a ceza verecek mi, Hollanda maçında oynayabilecek mi?

EURO 2024'te A Milli Takımımızın Avusturya karşısında aldığı galibiyette önemli rol oynayan Merih Demiral, bozkurt işaretli gol sevinci nedeniyle UEFA'yı harekete geçirdi. UEFA, milli oyuncunun sevincine soruşturma açtı. Açılan soruşturmanın ardından Merih Demiral için hangi kararın verileceği merak konusu oldu. Sevk edilen madde ne diyor, Merih Demiral müsabakalardan men cezası alacak mı? İşte yanıtı...
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız son 16 turu karşılaşmasında Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral'ın yaşadığı gol sevinci UEFA'ya hareketi geçirdi.
UEFA, Merih Demiral'ın bozkurt işaretli sevinci hakkında soruşturma başlatarak skandala imza attı.
Yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, TFF oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır" denildi.
Açılan soruşturmanın ardından Merih Demiral'ın ceza alıp almayacağı sporseverler tarafından merak konusu oldu.
UEFA MERİH DEMİRAL'A CEZA VERECEK Mİ?
Sevk edilen maddede "Maçtan önce, maç sırasında ve sonrasında, stadyumun içinde veya yakınında herhangi bir yolla siyasi mesajların veya diğer siyasi eylemlerin tanıtımı veya duyurusu kesinlikle yasaktır." ifadesi yer alıyor.
2019 yılında oynanan Fransa maçında atılan gol sonrası şehitlerimiz anısına verdikleri asker selamını siyasi provokasyon olarak kabul etmiş Merih Demiral'a uyarı ve TFF'ye de 50 bin Euro para cezası verilmişti.
İsviçreli futbolcular Granit Xhaka, ve Shaqiri, Kosova'da yaptıkları çift başlı Arnavut kartalı sevinci nedeniyle soruşturma açılmış oyuncular para cezasına çarptırılmıştı.
Milli oyuncumuz Merih Demiral'a bozkurt işaretinden dolayı uyarı veya para cezası verilmesi bekleniyor. Müsabakalardan men cezası alma ihtimali bulunmuyor.