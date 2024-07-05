UEFA'nın skandal Merih Demiral kararı sonrası flaş detay

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı müsabakada, gol sevincinde bozkurt işareti yapan Merih Demiral 2 maç men cezası aldı. Bu skandal karar sonrası flaş bir detay daha ortaya çıktı.
EURO 2024'te mücadele eden A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek final bileti almıştı.
Karşılaşmaya damga vuran isim attığı iki golle Merih Demiral oldu.
Milli futbolcu, attığı golün ardından yaptığı bozkurt sevinci sonrası UEFA tarafından soruşturmaya tabi tutuldu.
UEFA, Merih Demiral'a bu hareket nedeniyle iki maç men cezası verdi.
UEFA'nın skandal kararı tartışma konusu olurken TFF'nin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuru yapamayacağı ortaya çıktı.
Hukuken 2 maç veya daha az verilen men cezaları için CAS'a gidilemediği bildirildi.
Dolayısıyla, milli futbolcu Merih Demiral çeyrek finaldeki Hollanda maçında ve A Milli Takım'ın tur atlaması halinde yarı final müsabakasında forma giyemeyecek.