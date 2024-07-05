UEFA'nın skandal Merih Demiral kararı sonrası flaş detay

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı müsabakada, gol sevincinde bozkurt işareti yapan Merih Demiral 2 maç men cezası aldı. Bu skandal karar sonrası flaş bir detay daha ortaya çıktı.

1 / 7 EURO 2024'te mücadele eden A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek final bileti almıştı.

2 / 7 Karşılaşmaya damga vuran isim attığı iki golle Merih Demiral oldu.

3 / 7 Milli futbolcu, attığı golün ardından yaptığı bozkurt sevinci sonrası UEFA tarafından soruşturmaya tabi tutuldu.

4 / 7 UEFA, Merih Demiral'a bu hareket nedeniyle iki maç men cezası verdi.

5 / 7 UEFA'nın skandal kararı tartışma konusu olurken TFF'nin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuru yapamayacağı ortaya çıktı.



6 / 7 Hukuken 2 maç veya daha az verilen men cezaları için CAS'a gidilemediği bildirildi.

