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Spor

UEFA'nın skandal Merih Demiral kararı sonrası flaş detay

15:35 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 16:20 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdığı müsabakada, gol sevincinde bozkurt işareti yapan Merih Demiral 2 maç men cezası aldı. Bu skandal karar sonrası flaş bir detay daha ortaya çıktı.

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EURO 2024'te mücadele eden A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek final bileti almıştı.

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Karşılaşmaya damga vuran isim attığı iki golle Merih Demiral oldu.

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Milli futbolcu, attığı golün ardından yaptığı bozkurt sevinci sonrası UEFA tarafından soruşturmaya tabi tutuldu.

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UEFA, Merih Demiral'a bu hareket nedeniyle iki maç men cezası verdi.

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UEFA'nın skandal kararı tartışma konusu olurken TFF'nin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuru yapamayacağı ortaya çıktı.


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Hukuken 2 maç veya daha az verilen men cezaları için CAS'a gidilemediği bildirildi.


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Dolayısıyla, milli futbolcu Merih Demiral çeyrek finaldeki Hollanda maçında ve A Milli Takım'ın tur atlaması halinde yarı final müsabakasında forma giyemeyecek.

#UEFA
#Merih Demiral
#Avusturya
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