Uğurcan Çakır'ı eski hocası anlattı: Orta sahaydı kaleci yaptım

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Uğurcan Çakır'ı Türk futboluna kazandıran Nizamettin Arslan, milli eldiveni kaleci olmaya nasıl yönlendirdiğini anlattı.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın son dönemde adı yurt içi ve yurt dışından çeşitli kulüplerle anılmıştı. Milli eldiven, kaptanı olduğu bordo-mavili takımda kalma kararı aldı.
Uğurcan Çakır'ı Türk futboluna kazandıran isim olan teknik direktör Nizamettin Arslan, milli oyuncunun kaleci olma serüvenini ve keşfedilme hikayesini anlattı.
Akşam gazetesine konuşan Nizamettin Arslan'ın Uğurcan Çakır'la ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Seni kaleci yapacağım"
"Çekmeköyspor'un bir idmanını izliyordum. Uğurcan Çakır o dönem Çekmeköy'de orta sahada oynuyordu. Fiziği ve tekniğiyle dikkatimi çekti. İyi bir kaleci olabileceğini düşündüm. Sonra Uğurcan'ı Yamanspor'un bir idmanına davet ettik. Kendisine 'Seni kaleci yapacağım' dedim. O da, 'Ben kaleci olmam' diyerek tepki gösterdi. Daha sonra onu idmanda 50 metre koşturttum. Koşarken tabanına mı basıyor, başka bir yere mi basıyor görmek istedim. Antrenman sonrası kendisine 'Üç gün içinde geldin geldin, gelmediğin takdirde hiç gelme' dedim. Üçüncü gün annesi, elinden tutarak Uğurcan Çakır'ı getirdi ve 'Uğurcan kaleci olmak istiyor' dedi. Ben de 'Bak teyze, bu çocuk kararının arkasında durmazsa düşünmeden takımdan kovarım. Hiç dinlemem, kovarım' dedim."
"Beşiktaş'ta top toplatmışlar, Galatasaray'da 'boyun kısa' demişler"
"1,5 yıl çalışmalarımız sürdü. O dönemde büyük bir ameliyata gidecektim ama 6 ay daha antrenmanlara devam ettik. O süreçte Uğurcan'a, 'İstanbul'daki profesyonel takımlara kesinlikle gitme, Anadolu'ya git' dedim. Çünkü o dönemde birçok yetenek İstanbul kulüplerinde harcandı. Beşiktaş'a gitmişler, top toplatmışlar. Galatasaray'a gitmişler, 'Boyun kısa' demişler. Kartalspor istemişti, ona da 'vermem' dedim. Bir gün babası yanıma geldi. Uğurcan'ı Trabzon'a götüreceğini söyledi. 'Garantiliyse gitmesine izin veririm' dedim. Babasının verdiği bu karar sonrası Uğurcan'ın profesyonel kariyeri de resmen başlamış oldu."
"Sepp Maier gibisin"
"İlk idmanımızda Uğurcan bana, 'Neden beni kaleci yapmak istiyorsun?' dedi. Kendisine şöyle dedim: 'Senin kemik endeksin düşük... Düştüğün zaman kalkıp ikinci kurtarışı çok rahat yapabiliyorsun. Belin ince, reflekslerin çok iyi. Ayak bileklerin ince o nedenle süratlisin. Top tekniğin güçlü. Ellerin uzun. Aynı Sepp Maier gibisin. Birlikte çalışırsak Maier gibi olacaksın' diyerek kendisini motive etmeye çalıştım ve antrenmanlara başladık."
"10 dakika kala lisansını alabildik"
"Transferin son günüydü. O gün saat 14.30'da Çekmeköy'den lisansını aldık. O zamanlar lisans parası sadece İş Bankası'ndan yatırılabiliyordu. Orada da tam 1 saat bekledik. Evrakları özel bir arabayla federasyona, saat 5'e 10 kala yetiştirdim. 10 dakika kala tüm işlemleri bitirdik."
Uğurcan Çakır orta saha olarak devam etseydi bu kadar başarılı olur muydu?
"Her mevkinin bir anatomisi vardır. Kalkıp da 'Ben burada da oynarım, şurada da oynarım' demek doğru değil. Uğurcan'ın vücut yapısı tam anlamıyla bir kaleci anatomisiydi. Orta sahada devam etseydi, hiçbir şey olmazdı."