Uğurcan Çakır'ı eski hocası anlattı: Orta sahaydı kaleci yaptım

"Seni kaleci yapacağım"





"Çekmeköyspor'un bir idmanını izliyordum. Uğurcan Çakır o dönem Çekmeköy'de orta sahada oynuyordu. Fiziği ve tekniğiyle dikkatimi çekti. İyi bir kaleci olabileceğini düşündüm. Sonra Uğurcan'ı Yamanspor'un bir idmanına davet ettik. Kendisine 'Seni kaleci yapacağım' dedim. O da, 'Ben kaleci olmam' diyerek tepki gösterdi. Daha sonra onu idmanda 50 metre koşturttum. Koşarken tabanına mı basıyor, başka bir yere mi basıyor görmek istedim. Antrenman sonrası kendisine 'Üç gün içinde geldin geldin, gelmediğin takdirde hiç gelme' dedim. Üçüncü gün annesi, elinden tutarak Uğurcan Çakır'ı getirdi ve 'Uğurcan kaleci olmak istiyor' dedi. Ben de 'Bak teyze, bu çocuk kararının arkasında durmazsa düşünmeden takımdan kovarım. Hiç dinlemem, kovarım' dedim."