Ünlü veri sitesi oran verip açıkladı: Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde…

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu turu geçmesi halinde çeyrek finale kalacak. Çeyrek finalde Fenerbahçe’nin iki muhtemel rakibi bulunuyor. Dünyaca ünlü veri sitesi Fenerbahçe’nin rakibini oranlarıyla birlikte açıkladı. İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe, Anderlecht'i eleyerek adını son 16'ya yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin son 16 turunda ise rakibi İskoç ekibi Rangers oldu.
İskoçya temsilcisi Rangers UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
İskoç ekibi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başardı. Öte yandan Olympiakos ile Rangers'ın lig aşamasında Yunanistan'daki karşılaşması 1-1 eşitlikle sona erdi.
Fenerbahçe'nin Rangers'ı elemesi durumunda çeyrek finalde rakibi Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin kazananı olacak. Dünyaca ünlü veri sitesi Football Meets Data, çeyrek finalde yüzde 32 olasılıkla Athletic Bilbao-Fenerbahçe eşleşmesinin gerçekleşeceğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin çeyrek finalde Roma'nın rakibi olmasına verilen oran ise yüzde 27 olarak gösterildi.
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Rangers maçı 6 Mart Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Rövanş maçı ise 13 Mart’ta oynanacak.