Uşakspor'a deplasman dönüşü çirkin saldırı

3. Lig 17. hafta karşılaşması için Balıkesir'e gelen Uşakspor kafilesi, taşlı saldırıya uğradı. Olayda, Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı burnundan yaralandı.
Uşakspor kafilesi, Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan ve ev sahibi ekibin 2-0 kazandığı maçın ardından Balıkesir-İzmir Yolu Pamukçu mevkiinde henüz kimliği belirlenemeyen bir grubun taşlı saldırısına uğradı.
Taşlardan biri kırılan camdan içeri girerek Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı'ya isabet etti. Burnundan yaralanan Hayırcı'ya önce kulüp doktoru, ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti.
Uşakspor ve Balıkesirspor kulüpleri, yaptıkları açıklamalarla saldırıyı lanetledi.
Uşakspor Kulübünden 'Futbol terörünü lanetliyoruz' başlığıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Takım otobüsümüz Balıkesir'de taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda sportif direktörümüz Hasip Hayırcı burnundan yaralandı. Yetkili mercilerden bu saldırıyı gerçekleştiren şahısların bir an önce bulunmasını talep ediyoruz. Takipçisi olacağız."
Balıkesirspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, "Şehir dışında yaşanan bu olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı bilinmemekte olup bu durumun kulübümüzle hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerine yer verildi.
Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz, saldırıyı esefle kınadıklarını belirterek, "Balıkesirspor maçı sonrası Uşak'a dönerken Balıkesir-Manisa yolu istikametinde futbolcularımızın içinde bulunduğu otobüse yapılan, spor ve insanlıkla bağdaşmayan çirkin ve ahlaksız saldırıyı esefle kınıyoruz. Bu yapılan alçakça saldırı, tamamen bir insanlık dışı davranıştır" dedi.
Yaşananların kabul edilemez olduğunu sözlerine ekleyen Kurnaz şu ifadelere yer verdi:
"Hiçbirimiz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunu yapanların da sporla, taraftarlıkla ilgisi yoktur. Uşakspor camiasına geçmiş olsun diyor, saldırıda yaralanan Sportif Direktörümüz Hasip Hayırcı'ya acil şifalar diliyoruz. Bu saldırıyı yapanların biran önce emniyet güçlerimiz tarafından bulunup, adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Bu saldırı sadece kulübümüze değil Türk futboluna yapılmış bir saldırı olarak addediyor ve sorumluların yakalanıp bir an önce hak ettikleri cezayı almaları için Uşakspor yönetimi olarak olayın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz."