Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
VAR kayıtları açıklandı, skandal ortaya çıktı

VAR kayıtları açıklandı, skandal ortaya çıktı

11:5012/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan maçın VAR kayıtları paylaşıldı. Katalan ekibinin iptal edilen golü sırasında VAR odasından duyulan ses büyük tartışma çıkardı.

Barcelona, LaLiga'nın 35. haftasında ağırladığı Real Madrid'i 4-3 mağlup etti.

Barcelona'nın uzatma dakikalarında Fermin Lopez ile bulduğu 5. gol geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın hakemi Alejandro Jose Hernandez, VAR'dan gelen uyarı sonrası kenara gelerek pozisyonu izledi. Fermin'in topa elle müdahalesini tespit eden Hernandez, golü iptal etti.

İspanyol Futbol Federasyonu'ndan yayınlanan VAR kayıtlarında bir skandal ortaya çıktı. Barcelonalı oyuncunun topa elle müdahalesinin görüldüğü anda VAR odasından 'şükürler olsun' diye bir ses duyuldu. Söz konusu ifadenin VAR hakemi Martinez Munuera'ya ait olduğu iddia edildi.

VAR'da yaşanan skandalın ardından İspanya'da hakem tartışmaları yeniden alevlendi. Barcelona Kulübü'nün konuyla ilgili şikayette bulunacağı öğrenildi.

#La Liga
#Real Madrid
#Barcelona
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?