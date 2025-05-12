VAR kayıtları açıklandı, skandal ortaya çıktı

Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan maçın VAR kayıtları paylaşıldı. Katalan ekibinin iptal edilen golü sırasında VAR odasından duyulan ses büyük tartışma çıkardı.
Barcelona, LaLiga'nın 35. haftasında ağırladığı Real Madrid'i 4-3 mağlup etti.
Barcelona'nın uzatma dakikalarında Fermin Lopez ile bulduğu 5. gol geçerli sayılmadı.
Karşılaşmanın hakemi Alejandro Jose Hernandez, VAR'dan gelen uyarı sonrası kenara gelerek pozisyonu izledi. Fermin'in topa elle müdahalesini tespit eden Hernandez, golü iptal etti.
İspanyol Futbol Federasyonu'ndan yayınlanan VAR kayıtlarında bir skandal ortaya çıktı. Barcelonalı oyuncunun topa elle müdahalesinin görüldüğü anda VAR odasından 'şükürler olsun' diye bir ses duyuldu. Söz konusu ifadenin VAR hakemi Martinez Munuera'ya ait olduğu iddia edildi.
VAR'da yaşanan skandalın ardından İspanya'da hakem tartışmaları yeniden alevlendi. Barcelona Kulübü'nün konuyla ilgili şikayette bulunacağı öğrenildi.