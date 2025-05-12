VAR kayıtları açıklandı, skandal ortaya çıktı

İspanyol Futbol Federasyonu'ndan yayınlanan VAR kayıtlarında bir skandal ortaya çıktı. Barcelonalı oyuncunun topa elle müdahalesinin görüldüğü anda VAR odasından 'şükürler olsun' diye bir ses duyuldu. Söz konusu ifadenin VAR hakemi Martinez Munuera'ya ait olduğu iddia edildi.