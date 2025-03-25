Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Vedat Muriqi sürprizi: Geri dönüyor!

Vedat Muriqi sürprizi: Geri dönüyor!

15:0625/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig’de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriq kariyerine Mallorca’da devam ediyor. Golcü oyuncu 2022 yaz transfer sezonunda Lazio’dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Yıldız futbolcu için çarpıcı transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar.

Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, sarı-lacivertli ekipten ayrılarak Lazio'ya transfer olmuştu.


İtalya'da tutunamayan Kosovalı forvet, Mallorca'ya önce kiralandı daha sonra ise bonservisiyle katıldı.


İspanya'da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran deneyimli golcü, İtalyan basınından Europacalcio'nun haberine göre yeniden Serie A'ya dönebilir.

Europacalcio'nun haberinde Torino'nun Vedat Muriqi ile ilgilendiği belirtildi. Gelecek sezon için hücum hattına takviye planlayan Torino'nun, Muriqi'yi listesine aldığı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Vedat Muriqi'nin kulübü Mallorca ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


Mallorca forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.


#Vedat Muriqi
#Fenerbahçe
#Mallorca

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1999 - 2008 arasına 3600 - 4500 -5400 günle 46 bin 655 TL! SGK'dan kıdem tazminatı miktarı...