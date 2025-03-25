Vedat Muriqi sürprizi: Geri dönüyor!

Süper Lig’de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Vedat Muriq kariyerine Mallorca’da devam ediyor. Golcü oyuncu 2022 yaz transfer sezonunda Lazio’dan 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Yıldız futbolcu için çarpıcı transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar.
Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, sarı-lacivertli ekipten ayrılarak Lazio'ya transfer olmuştu.
İtalya'da tutunamayan Kosovalı forvet, Mallorca'ya önce kiralandı daha sonra ise bonservisiyle katıldı.
İspanya'da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran deneyimli golcü, İtalyan basınından Europacalcio'nun haberine göre yeniden Serie A'ya dönebilir.
Europacalcio'nun haberinde Torino'nun Vedat Muriqi ile ilgilendiği belirtildi. Gelecek sezon için hücum hattına takviye planlayan Torino'nun, Muriqi'yi listesine aldığı aktarıldı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Vedat Muriqi'nin kulübü Mallorca ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Mallorca forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.