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Spor

Victor Osimhen'in Galatasaray'da giyeceği forma numarası belli oldu

17:31 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:31 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen’in giyeceği forma numarası belli oldu. 1 yıllık sözleşme imzalayan Nijeryalı yıldız Napoli’de 9 numara giyiyordu. Peki, Victor Osimhen Galatasaray’da kaç numarayı giyecek? İşte detaylar.

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Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna katacağı Victor Osimhen'in 45 numaralı formayı giyeceği iddia edildi.

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, Victor Osimhen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.


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Tarafların el sıkıştığı sözleşmede satın alma opsiyonu veya yükümlülük maddesi bulunmuyor.


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Ayrıca dünyaca ünlü yıldız futbolcu Osimhen, Galatasaray'da 45 numaralı formayı giyecek.


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2020-2021 sezonunda Lille'den Napoli'ye transfer olan Victor Osimhen, İtalya Serie A'da çıktığı 108 maçta 65 gol kaydetti.


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Nijeryalı yıldız, geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı.


#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Napoli
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