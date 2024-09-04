Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen’in giyeceği forma numarası belli oldu. 1 yıllık sözleşme imzalayan Nijeryalı yıldız Napoli’de 9 numara giyiyordu. Peki, Victor Osimhen Galatasaray’da kaç numarayı giyecek? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna katacağı Victor Osimhen'in 45 numaralı formayı giyeceği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray, Victor Osimhen ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Tarafların el sıkıştığı sözleşmede satın alma opsiyonu veya yükümlülük maddesi bulunmuyor.
Ayrıca dünyaca ünlü yıldız futbolcu Osimhen, Galatasaray'da 45 numaralı formayı giyecek.
2020-2021 sezonunda Lille'den Napoli'ye transfer olan Victor Osimhen, İtalya Serie A'da çıktığı 108 maçta 65 gol kaydetti.
Nijeryalı yıldız, geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 32 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı.