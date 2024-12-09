Victor Osimhen Galatasaray'dan devre arasında ayrılıyor mu? Napoli'den resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak renklerine kattığı Victor Osimhen için İtalyan ekibinin sportif direktörü Giovanni Manna açıklamalarda bulundu.
Sezon başında Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Nijeryalı yıldız Osimhen, takımında gollerine devam ederken transfer durumu da yakından merak edilen durumlardan.
İsmi daha önce Chelsea ve PSG gibi dev takımlarla anılan Osimhen için devre arasında ayrılık iddiaları var.
Çıkan iddiaların ardından Calcio Mercato'nun haberine göre; Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna açıklamalarda bulundu.
Manna şu ifadeleri kullandı:
"Kimse bizi aramadı. O, Napoli'nin sahibi olduğu ve Galatasaray'da oynayan bir oyuncu.
"Bunu çok fazla konuşuyoruz. Şu anda kesinlikle hiçbir şey yok."