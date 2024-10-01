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Galatasaray Osimhen'in sağlık durumunu açıkladı

Galatasaray Osimhen'in sağlık durumunu açıkladı

18:371/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumunu açıkladı. Nijeryalı futbolcu Avrupa Ligi'nde oynanacak RFS maçında forma giyemeyecek. 25 yaşındaki futbolcunun sahaya dönüş tarihi belli oldu.

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in son durumunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Trendyol Süper Lig’in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen’in tedavisine başlanmıştır."

Osimhen kaç hafta sahalardan uzak kalacak?


25 yaşındaki forvet RFS maçında forma giyemeyecek. Yıldız ismin 7-10 gün yaklaşık 7-10 gün sahalardan uzak kalacak.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Sakatlık

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